شكرا لقرائتكم خبر عن حذر من وضع الماكياج فى الطريق .. موسيقار الأجيال يحدد معايير جمال المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب يهتم كثيراً بالمرأة ويحب الجمال ، وتميز بذوقه العالى فضلاً عن عبقريته الفنية والموسيقية، وكان عبدالوهاب ائماً يضع تعليقاته على الموضة ويبدى رأيه فى مقاييس جمال المرأة والعوامل التى قد تزيد جمالها أو تقلل منه.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1952 كتب موسيقار الأجيال عدد من ملاحظاته عن مظهر المرأة وما يجب أن تكون عليه وما يراه من الأمور التى تزيد من جمال المرأة وما ينتقده فى مظهرها وذلك تحت عنوان " أريد من المرأة"

وقال محمد عبدالوهاب أنه يريد من المرأة أن تدرس فن اللون حتى ينسجم لون فستانها مع لون بشرتها، وألا تهمل فى أناقة شعرها ولمعان أسنانها، وأن تراعى الاعتدال فى استخدام مساحيق التجميل.

وتابع موسيقار الأجيال :" أريد أن تعتنى المرأة بعيونها وأهدابها، فإن للعيون الجذابة تأثير السحر فى النفوس ، وألا تغالى فى إطالة أظافرها، حتى تصبح أصابعها آية للناظرين ، وألا تلغمط شفاهها بالروج الثقيل".

وحذر موسيقار الأجيال المرأة من أن تقف فى الطريق العام لتتجمل، مؤكداً أن هذا من أخطر عيوب الفتاة ، وألا تسرف فى ارتداء الحلى والمصاغ حتى لا تبدو مثل أثرياء الحرب.

وأكد عبدالوهاب على أهمية أن تهتم المرأة بمظهر الأذنين، قائلاً :" من ضعف الذوق أن تتحلى بأقراط كبيرة أو طويلة تظهرها بمظهر غريب ومضحك، كما أن هذه الاقراط الطويلة تعرقل حركة رقبتها وتجعلها متكلفة فى الحركة.