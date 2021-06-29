شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان فى "40" سمير غانم: كـأنهم سنين يا أغلى وأجمل قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الإعلامى رامى رضوان، ذكرى مرور 40 يوما على رحيل حماه النجم الكبير الراحل سمير غانم، مشيرا إلى أنهم مروا كأنهم سنين.





وكتب رضوان، عبر حسابه على انستجرام: "اليوم يمر 40 يوم على رحيلك يا حبيبنا، يا أغلى وأطيب وأجمل قلب، 40 يوم كأنهم سنين، لو الحزن سيطر بسبب فراقك، فلا يصبرنا إلا الاطمئنان أنك فى مكان أفضل بكثير بفضل الله عز وجل ودعاء ملايين من عشاقك".

وتابع رضوان: "أرجوكم قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة فى منزلة النبيين والصديقين والشهداء".





وفى وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، مرور 40 يوما على رحيل والدها النجم سمير غانم، معبرة عن اشتياقها الشديد له، وكتبت دنيا، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "وحشتنى يا بابى يا حبيبى، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، بشكر كل الناس اللى بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمرى على حبهم ومساندتهم لينا، نسألكم الدعاء والفاتحة اليوم الـ 40".

وتوفى الفنان الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية ، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثى أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة.