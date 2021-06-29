شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض الفرنسية تستقبل فيلم Jungle Cruise لدواين جونسون قبل أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع imdb عن عرض فيلم دواين جونسون الجديد Jungle Cruise، في دور العرض الفرنسية يوم 28 يوليوعلي أن يطرح يوم 30 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الشركة المنتجة طرحت تريللر الفيلم والذي حازعلى إعجاب الآلاف من منتظرى العمل على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.