شريهان تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شريهان، رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا.

وكتبت شريهان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أنعي عزيز في قلبي أكثر من غالي السيد المحترم أنسي ساويرس، عزائي إلى العزيزة المحترمة السيدة يسرية لوزا وأبنائها الأعزاء السيد نجيب ساويرس السيد سميح ساويرس والسيد ناصف ساويرس في والدهم الغالي.. رحمه الله وألّهم أهله وذويه وجميع أحفاده وأسرته الكريمة الصبر والسلوان"

"أنسي نجيب ساويرس" من مواليد سوهاج في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة عام 1950. وهو أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، ومؤسس ورئيس مجموعة "أوراسكوم".

كانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي"، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق، وحفر ترع الري.

وفي عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، والتي أصبحت فيما بعد "أوراسكوم للصناعات الإنشائية". توسع نشاط الشركة في الثمانينيات والتسعينيات؛ ليشمل: "السياحة والفنادق، وخدمات الكمبيوتر، وخدمات الهاتف المحمول"؛ لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.