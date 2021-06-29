أسما شريف منير تنشر صورًا من الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت أسما في الصور بفستان قصير من أحد الأماكن بالساحل الشمالي، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت أسما على الصور: "مش عارفة أفكر في حاجة أكتبها على الصورة دي، لو هتكتبوا حاجة هتكتبوا إيه؟

جدير بالذكر أن أسما شريف منير، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، وكتبت عبر "ستوري إنستجرام": "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".