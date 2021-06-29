"كان مصريا أصيلا محب لوطنه".. هاني رمزي ينعى أنسي ساويرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الفنان هاني رمزي، رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما.

ونشر رمزي، صورة للراحل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس وناصف وسميح ساويرس، في رحيل رجل الأعمال الكبير أنسي ساويرس.. كان مصريا أصيلا محب لوطنه وعطائه كان عظيماً.. عزائي لأسرته ولكل محبيه".

أنسي ساويرس من مواليد سوهاج في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، وهو أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، ومؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.

كانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي" كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

وفي عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة" والتي أصبحت فيما بعد أوراسكوم للصناعات الإنشائية. توسع نشاط الشركة في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.