نبيلة عبيد تنعى أنسي ساويرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة نبيلة عبيد، رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا.

ونشرت "عبيد" صورة الراحل أنسي ساويرس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "برحيلك فقدنا رجلا لن يتكرر في عصاميته نادر الطراز ومثالا للوطنية المصرية، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس، خالص العزاء للسيدة قرينته يسرية لوزة و أبنائه ناصف ساويرس، سميح ساويرس، نجيب ساويرس، والدكتور ناصر لوزة شقيق حرم الفقيد، تغمد الله الفقيد برحمته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان".

"أنسي نجيب ساويرس" من مواليد سوهاج في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة عام 1950. وهو أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، ومؤسس ورئيس مجموعة "أوراسكوم".

كانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي"، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق، وحفر ترع الري.

وفي عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، والتي أصبحت فيما بعد "أوراسكوم للصناعات الإنشائية". توسع نشاط الشركة في الثمانينيات والتسعينيات؛ ليشمل: "السياحة والفنادق، وخدمات الكمبيوتر، وخدمات الهاتف المحمول"؛ لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.