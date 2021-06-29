سينتيا سموئيل لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أعيش قصة حب و”باب الجحيم” أول بطولة مطلقة لي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - يونيو - 2021 6:46 مساءً

استطاعت الممثلة اللبنانية سينتيا سموئيل ان تلفت انتباه الجمهور لها من خلال ادوار مميزة قدمتها في عدد من المسلسلات ومنها “خمسة ونص” و”ما فيي2″, ونجاحها جعل شركة “صباح اخوان” تتبنى موهبتها وها هي تخوض تجربة فريدة من نوعها معهم من خلال مسلسل “باب الجحيم” الذي سيعرض قريبا على منصة “شاهد”، فماذا تقول سينتيا عن هذا العمل لـ”صوت بيروت انترناشونال”؟ ” اصور حاليا الجزء الثاني من مسلسل “باب الجحيم” واقتربنا من نهايته، وكل جزء منه يتألف من 8 حلقات وهو من اخراج امين درة. تدور احداث هذا العمل في العام 2052 . وانا العب فيه شخصية مختلفة عن كل ما قدمته سابقا واول مرة اشعر ان هذا الدور يشبهني، كما اقدم “الاكشن” خلال الاحداث وقد تم تدريب فريق العمل مع اشخاص محترفين اجانب واعتبر هذه التجربة جديدة وقوية وهو اول بطولة مطلقة لي.

وعما اذا كان يتخلل الاحداث قصة حب تؤكد سينتيا ان الجزء الاول تنشأ فيه هذه القصة لكنها تتطور في الجزء الثاني.

اما كيف تم اختيارها لهذا المسلسل تشير ان شركة “صباح اخوان” لمست ان هذا الدور يليق بي واستطيع ان انفذ ما يرغبون به وايضا حصلت كيمياء بيني وبين المخرج في اسلوب العمل وانا سعيدة جدا بـ”باب الجحيم” الذي بدأنا تصويره منذ اربعة اشهر.

كما شرحت سبب غيابها عن اعمال رمضان الماضي حيث قالت ان مشاركتها في “باب الجحيم” منعتها من المشاركة في اي عمل آخر، ولم اندم لاني لم اشارك في الاعمال الدرامية الرمضانية لاني اعتبر ان نوع مسلسل “باب الجحيم” يشبهني اكثر من اية اعمال اخرى. وايضا هناك مسلسلات جديدة طور التحضير مع شركة الانتاج خاصة بالمنصات الرقمية.

وعن الاعمال التي نالت اعجابها في الفترة الاخيرة اوضحت ان انشغالها بالتصوير لم يسمح لها بمتابعة اي مسلسل مع اني سمعت عن مسلسلات جميلة ومميزة لكن الوقت كان ضيقا، وعن التصوير في ظل انتشار جائحة كورونا تقول ان العدد كان كبيرا جدا في مواقع التصوير لكن الشركة كانت مهتمة بحماية الجميع.

فيما يتعلق باعلانها عن قصة حبها على الملأ مع الممثل الفلسطيني الاميركي آدم بكري وهل ترى ان هذه العلاقة جدية؟ فتقول “نعم تجمعني قصة حب مع آدم وقد اجتمعنا للمرة الاولى في تصوير “باب الجحيم” وانطلقت بعدها شرارة الحب وشعرنا ان شخصياتنا تشبه بعضها وانا فخورة ان حبيبي من فلسطين ولا تهمني الجنسيات وان شاء الله تنتهي هذه العلاقة بالزواج. اما اين سيكون مقر اقمتها في لبنان ام اميركا فقالت سنقسم وقتنا بين لبنان والخارج واود ان اؤكد ان امي سعيدة جدا بهذه الخطوة.

وبما انها تحب السينما فهل لديها مشاركة في فيلم سينمائي قريبا؟ تؤكد سينتيا انه بعد عرض هذا المسلسل هناك احتمال ان تشارك في فيلم علما ان تصوير “باب الجحيم ” يجمع بين التلفزيون والسينما.

وعن تعاملها مع المخرج امين درة الذي قدم اعمالا عالمية قالت “لا شك اني شعرت بفرق بين التعامل مع مخرج خاض تجارب عالمية وآخرين محليين انما يبقى لكل تجربة جماليتها واقدر كل من عملت معهم”.