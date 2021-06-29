هيفاء وهبي تطلب من شكران مرتجى التنازل عن كلامها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - يونيو - 2021 6:50 مساءً

لا تزال أغنية “لو كنت” للنجمة هيفاء وهبي والفنان الفنان أكرم حسني تحقق شهرة واسعة في الوطن العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد مشاهداتها أكثر من 9 مليون على قناتها في “يوتيوب”

في هذا السياق، أبدت النجمة شكران مرتجى إعجابها بكلمات أغنية وهبي من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية في “تويتر”.

وكتبت مرتجى في تغريدة باللغة العامية: “لوكنت حاجة بيضا حاكون حمامة سلام.. لوكنت حاجة سودا كنت ليل عمره ماينام.. لوكنت حاجة حمرة حاكون روج في بق المدام.. لوكنت بنت جامدة حاكون هيفا ومابصسش إلا لقدام”.

ولفتت تغريدة مرتجى انتباه الفنانة هيفاء وهبي، حيث قامت بمشاركة هذه الكلمات وطالبت مرتجى بزيارتها للتنازل عنها، في إشارة لإعجابها بكلماتها.

وقالت وهبي في تعليقها على منشور مرتجى: “لا…اتفضلي لعنا عايزينك بموضوع… نمضيكي على تنازل بالكلام حبيت روج في بق المدام… بحبك شكران”.