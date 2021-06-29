بالفيديو: “أنا زلاتان”.. فيلم يتحدث عن السيرة الذاتية لإبراهيموفيتش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

يتحضر جمهور اللاعب السويدي المثير للجدل زلاتان إبراهيموفيتش لمشاهدة فيلم “أنا زلاتان” الذي يروي سيرته الذاتية، وهو فيلم مستوحى من كتاب طرح في عام 2011.

وكان إبراهيموفيتش قد شارك بنفسه في كتابته، وسيكون الفيلم باسم I AM ZLATAN.

كما شارك زلاتان بكتابة السيناريو وتم تصوير الفيلم في السويد وأمستردام ومن إخراج ينس خوجرين

ونشر ابراهيموفيتش مقطعا مصورا من الفيلم على صفحته الرمسية عبر موقع تويتر.

ويظهر الفيلم طفولة إبراهيموفيتش وظهور موهبته مرورا بمرحلة صعوده والتحديات التي واجهته.

يذكر بأن النجم السويدي غاب عن بطولة أمم أوروبا بسبب الإصابة.