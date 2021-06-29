وظيفة الأحلام .. شرب ماء براتب لا يصدّق!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

كثيرا ما نسمع عن وظائف غريبة يكون عائدها المادي ضخم جدا، وقد لا يصدق كثيرون أن شخصا قد يحصل على راتب كبير مقابل القيام بهذه الأعمال البسيطة التي تصل أحيانا لحد الطرافة.

وأعلنت شركة أمريكية عن وظيفة شرب كمية محددة من الماء يومياً، بجانب بعض الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة 8 أسابيع مقابل 15 ألف دولار.

وبحسب مجلة “فوربس”، سوف تبدأ مهمة صاحب الوظيفة التي وصفتها المجلة بـ”وظيفة الأحلام”، بشرب 8 أكواب من الماء (مضاف إليه مكملات الهيدرات)، يوميا.

وأوضحت شركة “Hydrant” أن الهدف من شرب هذه الكمية هو أن يتأكد الحائز على الوظيفة من أن جمهور الشركة لن يشعر بالعطش بعد استهلاكه هذا الماء الذي تنتجه.

وذكر جون شيروين الشريك المؤسس لشركة “Hydrant” أن كبير مسؤولي العطش سوف يكلف أيضا بإنشاء محتوى رقمي حول شرب الماء، ومشاركته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف شيروين: “لذلك إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي هي الشيء الذي تفضله، فسوف تصبح هذه وظيفة الأحلام حقا”.

وتبحث الشركة عن شخص مبدع للغاية يمكنه تطوير محتوى لمشاركة مدى الشعور بالرضا عن شرب الماء مع ضبط مستوى المهمة التي يجدها الكثيرون أمرا شاقا.

وسيكون مسؤولا عن إنشاء ما لا يقل عن 3 مقاطع فيديو أسبوعيا لنشرها على “إنستغرام” و”تيك توك” وشرب الكثير من الماء.

وتتوفر لديهم نكهات صيفية جديدة محدودة الإصدار مثل شاي توت العليق المثلج وشاي الخوخ المثلج.