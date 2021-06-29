كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:03 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ” مي حريري ” في تسجيل قصير لها أجرته لبرنامج ” et بالعربي ” عن إصابتها بفيروس كورونا من السلالة الهندية وذلك خلال تواجدها في لندن وعلى الرغم من تلقيها للقاح استرازينكا .
فقالت مي حريري في تسجيلها أنها بعد حصولها على جرعة لقاح استرازينكا بسبعة أيام اكتشفت أنها مصابة بالفيروس المتحور الهندي .
وأضافت أنها تمر بأعراض صعبة وهو ما جعلها لم تستطع إستكمال المكالمة والتسجيل بسبب تعبها وعدم قدرتها على الكلام كثيرا .
كانت هذه تفاصيل خبر رغم تلقيها اللقاح .. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالسلالة الهندية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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