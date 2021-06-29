رغم تلقيها اللقاح .. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالسلالة الهندية من فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:03 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ” مي حريري ” في تسجيل قصير لها أجرته لبرنامج ” et بالعربي ” عن إصابتها بفيروس كورونا من السلالة الهندية وذلك خلال تواجدها في لندن وعلى الرغم من تلقيها للقاح استرازينكا .

فقالت مي حريري في تسجيلها أنها بعد حصولها على جرعة لقاح استرازينكا بسبعة أيام اكتشفت أنها مصابة بالفيروس المتحور الهندي .

وأضافت أنها تمر بأعراض صعبة وهو ما جعلها لم تستطع إستكمال المكالمة والتسجيل بسبب تعبها وعدم قدرتها على الكلام كثيرا .