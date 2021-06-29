بالفيديو .. إنزلاق جنات وسقوطها بملابسها في حمام السباحة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:03 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ” جنات ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام توثق من خلاله تعرضها للسقوط في حمام السباحة .
حيث ظهرت جنات في الفيديو وهي تسير برفقة إبنتها وهي ممسكة بيدها على حافة حوض السباحة .. لتنزلق قدمها بشكل مفاجئ وتسقط بملابسها في حمام السباحة .
وأرفقت جنات مقطع الفيديو بتعليق طريف لها جاء فيه : ” ما يقع إلا الشاطر ” .
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