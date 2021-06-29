شاهد .. أحمد زاهر يحتفل بتخرج إبنتيه ملك وليلى : ” مشاعر كتير متلخبطة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:03 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد زاهر ” مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام محتفلا بتخرج إبنتيه ” ملك وليلى ” يوم أمس الإثنين .

وظهر في الصور أحمد زاهر برفقة زوجته ” هدى زاهر ” مع إبنتيهما ملك وليلى من الحفل وهما ترتديان ملابس التخرج .

وكتب في تعليقه عليها بكلمات مؤثرة معربا عن سعادته وفخره بهما : ” بناتي اتخرجوا النهاردة .. حالة غريبة أول مرة احس بيها .. مشاعر كتير متلخبطة فرح وسعادة وفخر وخوف علي بكرة ودموع .. ما هو إحنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه ” .

وتابع : ” أحاسيس كتيرة ومع بعض مرة واحدة بس بجد كنت طاير من الفرح الحمدلله والشكر لله علي كل السعادة اللي كنت فيها .. الحمد لله علي تخرج ملك وليلي وعقبال مني ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم .. ملك وليلي بحبكم أوي و فخور بيكم قد الدنيا كلها ” .