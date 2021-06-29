دخول مفاجئ لأبناء ميجان فوكس يدّمر لقاء "حتى الموت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم جمالها الخلاب وحياتها المثيرة للجدل، إلا إن الممثلة الأمريكية ميجان فوكس تمتلك حياة أسرية عادية لا تختلف عن الكثيرين.

وبحسب موقع "يو إس أيه توداي" الأمريكي، تعرّضت ميجان فوكس إلى موقف طريف خلال قيامها بإجراء مقابلة "أونلاين" مع موقع "توداي"، إذ ظهر أطفالها ورائها في اللقاء الحي واستمروا في اللعب والزحف ورائها.

وذكر الموقع أن "فوكس" لديها 3 أبناء من زوجها السابق براين أوستن جرين: نواه (8 أعوام) وبرودي (7 عوام) وجيرني (4 أعوام).





وأضاف الموقع أنه بعد مرور دقيقة على بداية اللقاء الافتراضي، الذي تروّج "فوكس" من خلاله لفيلم الرعب الجديد، الذي تقوم ببطولته Till Death (حتى الموت)، لفتت المذيعة نظر "فوكس" إلى وجود أحد أبنائها في الخلفية.

وتعاملت "فوكس" مع الموقف بخفة، وأجابت عليها أن ابنتها الأخرى قررت هي أيضاً الانضمام إليهما، بينما تحاول منع ضحكاتها.





وخلال اللقاء، حاولت "فوكس" إيقاف أبنائها من التجول حولها مستسلمة تماماً لمحاولات تدمير اللقاء.





وقالت ممازحة المذيعة: "لقد استيقظوا للتو.. ناموا الليلة الماضية على الأريكة بعد انتهائهم من مشاهدة فيلم السهرة، لذلك من الصعب السيطرة عليهم، عليّ أن أعمل في كل الأحوال".

وقالت الممثلة إنها تبكي بشدة مع تقدم أبنائها في العمر، وتتمنى لو استطاعت إيقاف الزمن بهم عند سن الثانية أو الثالثة.