مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار على دورته الخامسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يختتم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء الثلاثاء، فعالياته دورته الخامسة في تمام التاسعة مساءً، بالتوقيت المحلي، بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل.

ويقام الحفل بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجمة صفية العمري وهنا شيحة وأحمد مجدي وأحمد وفيق وباسم سمرة وسلوي محمد علي ومصطفى خاطر وجميلة عوض والمخرج الكبير عمر عبدالعزيز .







ويقدم حفل الختام الإعلامية رباب الشريف، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولى المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة "نايل سينما".

وشارك في مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان 12 فيلماً روائياً وتسجيلياً من مصر ولبنان والمغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وأوكرانيا واليابان ولاتفيا وتشيلي والأرجنتين وكوستاريكا.

أما مسابقة الفيلم القصير فتضم 14 فيلماً من مصر وسوريا ولبنان وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين وماليزيا والسويد والولايات المتحدة.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري.

وشهدت الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حضوراً جماهيرياً كبيراً من جانب أهالي محافظة أسوان الذين حرصوا على متابعة برامج الأفلام القصيرة والطويلة والندوات وجلسات منتدى "نوت" لقضايا المرأة.





إقبال جماهيري

وأكدت إدارة المهرجان أن التخوف من حرارة الجو كان منطقياً لكن الجمهور الأسواني كشف عن تعطشه لمتابعة الأفلام والأحداث الفنية بعد فترة طويلة من توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، موضحة أن الإقبال الجماهيري فاق كل التوقعات خاصة من جانب الشباب ونساء أسوان.

وقررت إدارة المهرجان إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديراً لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويرأس لجنة تحكيم الفيلم الطويل الفنانة القديرة صفية العمري وتضم في عضويتها المخرجة الهولندية أنجريت فيتسما والمخرجة الألبانية لينديتا زتشياري والمبرمج الروماني أوكتافيان دانسيلا.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها الممثلة المصرية هنا شيحة، والمخرجة اليونانية إيوانا كريونا والمخرج السوري روش عبدالفتاح.

وترأس المخرجة الفلسطينية نجوي نجار لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي من بين الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الطويل، وتضم اللجنة في عضويتها الفنان شريف رمزي والإعلامية المغربية فاطمة النوالي رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والمخرج والمنتج شريف مندور.

وتضم لجنة تحكيم جائزة الفيلم المصري الفنانة التونسية درة والفنان أحمد مجدي والمنتج هشام سليمان، كما تشكلت لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين هذا العام برئاسة الناقدة ماجدة موريس وعضوية الناقد خالد محمود والناقد محمد سيد عبدالرحيم.

واستحدث المهرجان هذا العام مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها علي مدار العام، ويعرض خلالها الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود .



