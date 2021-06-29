شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الفنانة التونسية دلندة عبدو .. ولطيفة: من أطيب وأبسط الفنانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة التونسية لطيفة، رحيل الفنانة التونسية الشهيرة دلندة عبدو، التى غادرت عالمنا اليوم الثلاثاء، وقالت :" كم كنت أحبك وكم عشنا ذكريات كثيرة معك في طفولتنا أنت من أعظم الفنانات اللى عرفها المجال الدرامى في تونس عشنا معاكي ذكريات وحكايات وقصص، الله يرحمك من أطيب وأبسط الفنانات".

وقالت لطيفة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:"كم كنت أحبك وكم عشنا ذكريات كثيرة معك فى طفولتنا أنتى من أعظم الفنانات اللي عرفها المجال الدرامى فى تونس عشنا معاكي ذكريات وحكايات وقصص وكم كنت سعيدة وأنتى معي على ركح قرطاچ، دلندة عبدو كنتي بترسمي البسمة والحكمة بشخصيتك تعلمنا منك كتير الله يرحمك من أطيب و أبسط و أكبرالفنانات".



الفنانة لطيفة



لطيفة والفنانة الراحلة



لطيفة ودلندة عبدو

وتوفيت الفنانة التونسية خيرة الغربي المعروفة باسم دلندة عبدو، عن عمر ناهز 93 عاما، اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.

ومسيرة دلندة عبدو حافلة بالأعمال الفنية التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، وعُرفت من خلال الأدوار التي قدّمتها في "محلّ شاهد" و"حكايات العروي" و"عصفور وجريدة" مع المرحوم نور الدين القصباوي، وفقا لموقع العين الإماراتى.

وولدت الفنانة الراحلة دلندة عبدو عام 1928، وخاضت على امتداد حياتها تجربة طويلة في المسرح والتمثيل التلفزيوني والسينمائي.