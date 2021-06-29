شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الأوبرا يحييون احتفالية ثورة 30 يونيو على المسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية فنية احتفالا بذكري ثورة ٣٠ يونيو يحييها أطفال وشباب مركز تنمية المواهب إشراف ورؤية فنية عبد الوهاب السيد ، قيادة وتدريب دكتور محمد عبد الستار، ودكتور داليا حسنين ، وأستاذة ميرفت همام وذلك بالاشتراك مع فصول الباليه تدريب وتصميم الرقصات محمود مصطفى وذلك علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الوطنية التى تدعم روح الانتماء وتبث الحماس فى النفوس منها ( النشيد الوطنى ، على باب مصر ، مصر تتحدث عن نفسها ، بلد التاريخ ، حدوتة مصرية ، تتر مسلسل ارابيسك ، واعين يادى الزمن الكداب ، تتر مسلسل العائلة ، ختام تتر ارابيسك ، نصرة قوية ، يا شباب ان الاوان ، ادخلوها سالمين ، والله وعرفنا الحب ، راحه فين يا عروسة ، يا اغلى اسم ، الله على المستقبل ، ان كان على القلب ، تعظيم سلام ، فرحة مصر كل اخ عربى ، انا ابن مصر ) يصاحب أداء بعض الأغنيات الاستعراض ومنها ( حبيبتى من ضافيرها ، سلم على الشهدا ، بالاحضان ، إذا مصر قالت ، يا حبيبتى يا مصر ، مصنع الرجال ).

مركز تنمية المواهب تأسس عام 1993 بهدف الارتقاء بالتذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام لتعليم البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون بالإضافة إلى فصول خاصة لذوي القدرات الخاصة وغيرها وامتدت فصوله إلى دار أوبرا الإسكندرية ودمنهور واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات القومية والدينية والاجتماعية المختلفة.