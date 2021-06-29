شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت شيرين عبد الوهاب فى 3 سنوات منذ زواجها من حسام حبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب الأكثر تداولاً على الساحة الفنية وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تسريب تسجيل صوتى لوالد حسام حبيب، يتحدث فيه عن رغبة ابنه فى الزواج على شيرين وأنه متحكم فى كل أموالها وأمورعديدة، مما جعل البعض يتهم حسام حبيب بأنه تسبب فى خفوت وهح شيرين فنياً وأن نشاطها الغنائى أصبح أقل.

وتزوجت شيرين عبد الوهاب، من حسام حبيب فى 8 إبريل 2018، ومنذ وقت زواجهما حتى الآن طرحت شيرين عبد الوهاب عدد قليل من أعمالها الفنية وهو ألبوم واحد وأكثر من أغنية وطنية وأغنية سينجل وأكثر من أغنية دعائية، ويرصد ”الخليج 365” كل ما قدمته شيرين منذ زواجها من حسام حبيب.

طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، ألبومها الغنائى باسم "نساي" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والألبوم ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، ومنها: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، ويا ريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".

غنت شيرين عبد الوهاب أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، تتر مسلسل "خمسة ونص"، من كلمات على المولى وألحان صلاح الكردى وتوزيع جيمى حداد ومهندس صوت محمد مقهور، وقد نشرتها شيرين على قناتها الرسمية عبر يوتيوب في أبريل 2019، كما غنت تتر مسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نجيم .

طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنية لها بعنوان "مش ‏قد الهوى"، لتعود بها لجمهورها مرة أخرى بعد غياب، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.

31 ديسمبر 2020

أطلقت وزارة السياحة والآثار بمصر والعالم أغنية مصورة بعنوان "مصر أرض الجمال"، من غناء وإهداء المطربة شيرين عبد الوهاب، لتهنئة الشعب المصري وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر الجميلة، وذلك من أجل إرسال رسالة تبعث على الأمل والتفاؤل بمناسبة العام الجديد 2021.

21 مارس 2021

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة بعنوان "هي الدنيا" وهي أغنية موجهة للأم، تزامنا مع الاحتفال بـ"عيد الأم"، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع "النابلسى".

أنتجت مبادرة "حياة كريمة" فيديو كليب أغنية "بعلم الوصول"، وهى أغنية جديدة للمبادرة بصوت النجمة شيرين عبد الوهاب، أغنية "بعلم الوصول" كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان بلال سرور، توزيع محمد مصطفى.

كما غنت شيرين عبد الوهاب، أغنية دعائية في 2019 بعنوان روح إنسان، وأغنية دعائية في رمضان 2021 بعنوان " عشرة و مشوار"