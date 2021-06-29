دنيا سمير غانم في ذكرى الأربعين على وفاة والدها : ” وحشتني يا بابي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:46 مساءً - وجهت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” رسالة إلى والدها الفنان الراحل ” سمير غانم ” وذلك في ذكرى مرور 40 يوم على رحيله .

فنشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدها عبر حسابها على إنستجرام كتبت في تعليقها عليها : ” وحشتني يا بابي يا حبيبي .. ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب ” .

وتابعت : ” بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا .. نسألكم الدعاء والفاتحة .. اليوم ال 40 ” .