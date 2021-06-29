شيماء هلالي ترزق بمولودها الأول وتختار له هذا الإسم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:46 مساءً - أعلنت الفنانة التونسية ” شيماء هلالي ” عن استقبالها لمولودها الأول في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور صورة لطفلها دون الكشف عن ملامح وتفاصيل وجهه .. والتي أشارت من خلالها إلى أنها أطلقت على مولودها إسم ” آدم “.

وكتبت شيماء هلالي في تعليقها على الصورة : ” أعظم فرحة عطهالنا الله .. فرّحت قلب أمك وأبوك بعد 9 شهور يا ” آدم ” يا أغلى ما عندنا ” .