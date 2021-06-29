كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:46 مساءً - أعلنت الفنانة التونسية ” شيماء هلالي ” عن استقبالها لمولودها الأول في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وتضمن المنشور صورة لطفلها دون الكشف عن ملامح وتفاصيل وجهه .. والتي أشارت من خلالها إلى أنها أطلقت على مولودها إسم ” آدم “.
وكتبت شيماء هلالي في تعليقها على الصورة : ” أعظم فرحة عطهالنا الله .. فرّحت قلب أمك وأبوك بعد 9 شهور يا ” آدم ” يا أغلى ما عندنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيماء هلالي ترزق بمولودها الأول وتختار له هذا الإسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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