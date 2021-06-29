شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي وشيرين رضا وعمرو منسي ينعون أنسي ساويرس .. رجل وطني عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي عدد من المشاهيروالفنانين وفاة الملياردير، رجل الأعمال أنسي ساويرس وهو المؤسس لواحدة من كبرى عائلات البيزنس فى مصر، والذى رحل صباح اليوم حيث قالت الفنانة شيرين رضا علي توتير الخاص بها " الله يرحمك يا انسي بيه خالص التعازي للأسرة الكريمة ومحبيه"، في حين نشر عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي صورة للراحل وعلق عليها بـ " خالص التعازي لاسره ساويرس في وفاه انسي بك، كان رجل عظيم، عمل كثير لوطنه، ربنا يصبر كل محبيه ويرحمه"

أما الفنان هاني رمزى فقد علق علي خبر الوفاة بـ " خالص عزائى للمهندس نجيب ساويرس وناصف وسميح ساويرس، فى رحيل رجل الأعمال الكبير أنسى ساويرس، كان مصرياً أصيلاً محب لوطنه وعطائه كان عظيماً، عزائى لأسرته ولكل محبيه"



شيرين رضا



عمرو منسي

كما نعت مي سليم رجل الاعمال قائلا" مصر فقدت رجلاً عظيماً .. خالص التعازي لجميع أفراد عائلة ساويرس في فقدهم السيد أنسي ساويرس" .

في حين نعت الفنانة بشرى، وفاة أنسي ساويرس،وقدمت النجمة بشرى عبر حسابها على انستجرام واجب العزاء لأسرة أنسي ساويرس، حيث نشرت قائلة: "مثل من الأمثلة النادرة لرجال الأعمال كان لى الحظ ان اعرفه عن قرب بروحه الجميلة وخفة ظله وذكائه وكرم أخلاقه واحساسه بالناس و قربه منهم".

نعى بشرى لانسى ساويرس

وتابعت: "وقف معى فى مواقف كثيرة كان بمثابة أب روحي و معلم كما وقف مع غيرى و كانت اعماله و شركاته سببا فى فتح بيوت كثيرة و أسر كثيرة تدعو له.. في مشواره الكثير من أعمال الخير المعلن منها و الخفي ربما اكثر رجلا شجاعا صاحب مواقف و يقف مع الحق وذو إرادة و عزيمة قوية.. احترم العلم و آمن أن المال بدون علم واجتهاد وعمل جاد مستمر ليس كافيا للنجاح".

استطردت:" حزن كبير اليوم نشعر به انا وأسرتي والكثير من المصريين.. هتوحشنا قوى قوى يا عمو انسى أو يا انسى بيه كما تعود الكثير أن ينادونه.. خالص العزاء للمهندسين نجيب و سميح و ناصف وزوجته السيدة العظيمة يسرية لوزة وسائر الأحفاد و كافة أبناءه من العاملين فى شركات أوراسكوم واصدقاءه المقربين و كل من كان لهم ملهما بشخصيته و سيرته و مشواره و عمله.. ربنا يرحمك رحمة واسعة يا اغلى الناس..الغائب الحاضر لن ننساك ابدا".

وتوفي صباح اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال أنسي ساويرس المؤسس لواحدة من كبرى عائلات البيزنس فى مصر، فأبناءه الثلاثة ضمن قائمة أغنى 10 رجال أعمال فى مصر وفى ترتيب متقدم، ولكن بالعودة لتاريخ مؤسس عائلة المليارديرات تكتشف قصة كفاح بتفاصيل مثيرة.

وولد أنسي ساويرس، في 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها «انسى ولمعي» كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينيات.