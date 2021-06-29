شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل: أتمنى تقديم Fast & Furious كـ فيلم موسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الممثل العالمى فان ديزل بطل سلسلة السرعة والسيارات Fast & Furious، في أحد الحوارات الصحفية التي أجراها مؤخرا أنه يتمنى تقديم السلسة كـ فيلم موسيقى.

وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " slashfilm "، صرح ديزل قائلا " اتمنى القيام بـ فيلم موسيقى، خاصة وأننى أتمنى بطولة عمل موسيقي طوال حياتي، وكنت قريبًا جدًا من عمل فيلم Guys & Dolls مع Steven Spielberg، ولكن انتهى الأمر بـ تأجيل العمل إلى أجل غير مسمى".

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furious، حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.