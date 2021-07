شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يلعب دور البطولة في فيلم Red One على أمازون .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خدمة البث الشهيرة أمازون، عن انضمام النجم العالمي دوين جونسون، إلى طاقم عمل الفيلم الجديد Red One، الذى سيذاع عبرالمنصة العام المقبل، وهواللقاء الثاني بـ ذا روك، مع المخرج كريس مورجان، بعد تعاونهم الأول في "Fast and Furious.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، فإن النجم العالمي دوين جونسون، سيشعل المنافسة بين المنصات العالمية بعد تعاونه مع أمازون في الفيلم الجديد، ومن المقرر ان يركزعلى الانضمام خلال الفترة القادمة إلى المنصات الصاعدة الأخرى مثل HBO Max و Paramount Plus و Disney Plus.

وركزت أمازون في البداية على المتنافسين على حصد الجوائز بعد تحقيقها لجوائز بفيلم "Manchester by the Sea" و "Brad’s Status" و "Wiener-Dog"، وبعد انضمام سالك إلى مجلس الإدارة في عام 2018، عززت الشركة تلك عروضها بأمثال "Borat 2" ، للنجم مايكل بي جوردان، و Without Remorse، وفيلم Coming 2 America.

وحرص ذا روك، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة يظهر من خلالها وهو يحتضن بناته بعد هدايا عيد الأب التي صمموها خصيصًا من أجله وهي عبارة عن رسومات بالألوان، ونشر جونسون صورته مع بناته عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب "نزلت إلى الطابق السفلى لأعد لهم الإفطار، وكان لديهم هذه الرسومات المفاجئة في انتظاري على المنضدة، دائماً تذكروا تلك اللحظات السعيدة من الرعاية، يجعلوا قلبي ممتلئًا جدًا"؟، مضيفاً: "بالطبع استغرق الامر 28 ثانية قبل أن يصرخوا من جديد لتناول الخبر المحمص".