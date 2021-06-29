شكرا لقرائتكم خبر عن إيد شيران يؤدي أغنيته الجديدة Bad Habits مع جيمس كوردن اليوم .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم النجم العالمي إيد شيران، ضيفاً في البرنامج الشهير The Late Late Show، الذي يقدمه المذيع العالمي جيمس كوردن، احتفالا بطرح أغنيته الجديدة منذ أيام قليلة عبرقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج الشهير، عبرموقع تويتر، مقطع فيديو للمطرب العالمي وهو يؤدي أغنيته الجديدة Bad Habits، على مسرح البرنامج، أمام الجمهور، ليتحدث عن نجاحها خلال الأيام الماضية، وتحقيقها حوالي 20 مليون مشاهدة خلال أربعة أيام من عرضها.

إيد شيران فى البرنامج اليوم

وتعتبرالأغنية أول إصدار رسمي للفنان الحائزعلى جائزة جرامي منذ ألبومه No.6، بعد ابتعاده عن الأضواء لفترة طويلة يقضي معظم أوقاته فيها مع عائلته فى استراليا.



اداء أيد شيران اليوم

وكانت عدسات المصورين قد التقطت مؤخراً شيران، في شوارع بلدة سورينتو الساحلية في استراليا، أثناء تواجده مع عائلته المكونة من زوجته شيرى سيبورن، وابنته ليرا البالغة من العمرعدة أشهر.

وظهر شيران في الصور التي نشرتها صحيفة الديلى ميل البريطانية في تقريرها، وهو يلتقط الصور التذكارية مع السكان المحليين، بعد خروجه من العزل الصحي الذى قضاه في الفندق الفاخر Sweven Estate المطل على نهر Hawkesbury في نيو ساوث ويلز، والذي يكلف في المتوسط ​​6000 دولار في الليلة.