شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء سلام صوليست فرقة رضا توجه رسالة لفريدة فهمي في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة دعاء سلام صوليست فرقة رضا حاليا الفنانة القديرة فريدة فهمي في عيد ميلادها اليوم ووجهت لها رسالة عبر الخليج 365 قائلة : كل سنة وأنت طيبة يا أيقونة الرقص ولا يوجد حتي الآن من أخذ مكانك فأنت فريدة فهمي التي لا تتكرر.

وأضافت : نحن جميعا نحاول في فرقة رضا أن نوصل رسالة الراحل محمود رضا ورسالتك فأنتما وكل أعضاء الفرقة قدمتم رسالة ونحن نحاول استمرارها وتقديم تراثكم الكبير الذي قدمتوه ومازال موجودا وسيظل .

وقالت أيضا : حلم أي راقصة فنون شعبية أن ترقص وتقدم خطوات فريدة فهمي الساحرة وأنا اتشرف يوميا بتقديمها مع الفرقة .

يذكر أن دعاء سلام هي بطلة فرقة رضا وراقصتها الأولي حاليا التي تقدم كل رقصات الفرقة التي قدمتها فريدة فهمي ويشاركها كل أعضاء فرقة رضا الجديدة ، كما أنها تجري حاليا بروفات مسرحية " شفيقة القبطية " مع المخرج محمد صابر والتي سيتم تقديمها قريبا علي مسرح البالون بقيادة الدكتور عادل عبده رئيس القطاع .

مسرحية "شفيقة القبطية" يقوم بكتابة النص المسرحي الاستعراضي الغنائي لها الدكتور مصطفى سليم ويخرجه محمد صابر ويكتب الأشعار لهذا العمل المسرحي الضخم الشاعر الكبير جمال بخيت.