الارشيف / فن ومشاهير

دعاء سلام صوليست فرقة رضا توجه رسالة لفريدة فهمي في عيد ميلادها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء سلام صوليست فرقة رضا توجه رسالة لفريدة فهمي في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة دعاء سلام صوليست فرقة رضا حاليا الفنانة القديرة فريدة فهمي في عيد ميلادها اليوم ووجهت لها رسالة عبر الخليج 365 قائلة : كل سنة وأنت طيبة يا أيقونة الرقص ولا يوجد حتي الآن من أخذ مكانك فأنت فريدة فهمي التي لا تتكرر.

وأضافت : نحن جميعا نحاول في فرقة رضا أن نوصل رسالة الراحل محمود رضا ورسالتك فأنتما وكل أعضاء الفرقة قدمتم رسالة ونحن نحاول استمرارها وتقديم تراثكم الكبير الذي قدمتوه ومازال موجودا وسيظل .

وقالت أيضا : حلم أي راقصة فنون شعبية أن ترقص وتقدم خطوات فريدة فهمي الساحرة وأنا اتشرف يوميا بتقديمها مع الفرقة .

يذكر أن دعاء سلام هي بطلة فرقة رضا وراقصتها الأولي حاليا التي تقدم كل رقصات الفرقة التي قدمتها فريدة فهمي ويشاركها كل أعضاء فرقة رضا الجديدة ، كما أنها تجري حاليا بروفات مسرحية " شفيقة القبطية " مع المخرج محمد صابر والتي سيتم تقديمها قريبا علي مسرح البالون بقيادة الدكتور عادل عبده رئيس القطاع .

مسرحية "شفيقة القبطية" يقوم بكتابة النص المسرحي الاستعراضي الغنائي لها الدكتور مصطفى سليم ويخرجه محمد صابر ويكتب الأشعار لهذا العمل المسرحي الضخم الشاعر الكبير جمال بخيت.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا