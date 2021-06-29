"يهمنا إن شيرين تكون بخير".. كيف علّق النجوم بعد رد حسام حبيب على التسجيل المنسوب لوالده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب رد المطرب حسام حبيب، على التسجيل المنسوب لوالده حسين حبيب، حول علاقته بزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، والذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وعلّق عدد من نجوم الفن على تصريحات حسام حبيب والتي أعلن فيه مقاطعته والده وتمسكله بزوجته خلال فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ومن بينهم الفنانة التونسية دُرة زروق وكتبت له: "برافو يا حسام ربّنا يحفظكم ويخليكم لبعض أنت وشيرين.. ويبعد كل الناس الوحشة اللي بتحاول تفرّق كل اثنين بيحبو بعض".

وكتبت الفنانة رنا سماحة: "ربنا يحفظكم ويحافظ عليكم ويباركلكم ويبعد عنكم أي شر ويرزقكم خير الدنيا".

وشاركت الفنانة راندا البحيري، فيديو حسام حبيب، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "يهمنا إن إحنا نشوف شيرين بخير".

وكتب الكابتن إبراهيم سعيد عبر حسابه بموقع "تويتر": "شكرا لأخويا وصديقي حسام حبيب على كلامه عني ويدوم الخير وربنا يوفقك ويكرمك بالخير كله".

وظهر حسام، في بداية فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بصحبة شيرين وابنتها وتُقبله الزوجة، ثم يقول: "أقرب الناس لينا زقوا ناس علينا تانية للأسف قريبين مننا برضو، والناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة ومش فاهمة حقوقها".

أضاف: "شيرين عندها شركة بتدير أعمالها أنا مليش علاقة بيها، والناس كلها في السوق عارفين الكلام ده، شيرين أقدم مني وأنجح مني، شيرين مش محتاجة حد يقولها اعملي إيه ومتعمليش إيه، أنا اتجوزتها وهي شيرين عبد الوهاب أنجح مطربة في الوطن العربي".

تابع: "حنفية شيرين اتقفلت على ناس وهما اللي عملوا الحاجات دي، أنا وشيرين ربنا اختارنا لبعض، ومعتدقش إن إنسان مش سوي ممكن يفرقنا عن بعض، أيا كان درجة قرابته ليّا".

استكمل: "أنا مش همشي ورا إن الإنسان ده بينكر ولا لأ ولا صوته ولا مش صوته، أنا مبقاش عندي ثقة في الناس اللي حواليا، والشخص ده مش أول مرة يؤذيني، ولحد دلوقتي بنتعامل بمنتهى الأدب، وحسبي الله ونعم الوكيل، بس ده مش معناه ضعف، وأنا قادر جدا أجيب حقي بالقانون أيا كان من مين".

واختتم: "أمي اللي جت سيرتها عندي غالية جدا، أنا أمي والراجل اللي خلفني منفصلين من 30 سنة، وأمي هي اللي ربتني وعلمتني وكانت دايما تقولي اسأل عليه ووده مهما آذاك، لكن لما الأذى يوصل لكده فكفاية أوي، وربنا هيجيبلنا حقنا".

ووجه حبيب الشكر للكابتن إبراهيم سعيد، قائلا: "بشكرك أنت بـ100 راجل، وفعلا عندك حق مالهم بتوع الصنايع، دول أنضف وأرجل ناس وولاد بلد"، والإعلامي عمرو أديب، والإعلامية بسمة وهبة.

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.

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