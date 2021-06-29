جراحة جديدة بالقدم.. تفاصيل الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قرر الأطباء المشرفين على علاج الشاعر الغنائي أمل الطائر ، إجراء جراحة جديدة له في القدم، إثر معاناته من القدم السكري، وذلك بعد قضائه يومين تحت الرعاية المشددة في العناية المركزة بالمستشفى، ودخوله مرحلة الغيبوبة.

زوجة الشاعر الكبير كشفت عن تطورات حالته الصحية، عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتبت "أمل الطائر داخل عمليات حالا عملية في القدم تاني مرة، أرجوكو ادعوله يخرج بالسلامة، هو مازال إلى الأن في الرعاية الحرجة وهيخرج إن شاء الله عليها، اللهم إني استودعتك عبدك أمل عندك فأنت لا تضيع عندك ودائع".

الشاعر الغنائي أمل الطائر نقل الأحد الماضي، إلى مستشفى المنيل التخصصي، ووصفت زوجته حالته الصحية بالحرجة جدا.

زوجة الشاعر امل الطائر أعلنت عبر صفحته في موقع فيس بوك، عن نقله إلى المستشفى، وكتبت :" يتم الأن نقل الشاعر أمل الطائر إلى مستشفى المنيل التخصصي في حالة حرجة جدا، أرجو الدعاء له".

الشاعر أمل الطائر كان قد تم نقله في شهر مايو الماضي إلى إحدى مستشفيات المعادي، وخضع لجراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر إصابته بالقدم السكري، إذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك بجلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية.

الشاعر أمل يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، كتب ما يزيد عن الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته ،نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، ابوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، انغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وأخرون.