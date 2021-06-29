"وحشتني يا حبيبي".. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى أربعين والدها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيّت الفنانة دنيا سمير غانم، ذكرى مرور 40 يوما على رحيل والدها النجم الكبير.

ونشرت دنيا، صورة سمير غانم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب".

أضافت: "بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا.. نسألكم الدعاء والفاتحة.. اليوم الـ٤٠.. سمير غانم".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، اليوم التالي الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

وتم دفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.