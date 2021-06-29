"صعيدي أصيل لم يتخلى حتى عن لهجته".. بشرى تنعي أنسي ساويرس بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة بشرى، رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما.

ونشرت بشرى، صورة للراحل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فقدنا اليوم رجلا لن يتكرر.. رجل مصري صعيدي أصيل لم يتخلى حتى عن لهجته، ورمز من رموز الاقتصاد الوطني في مصر، مثل من الأمثلة النادرة لرجال الأعمال".

أضافت: "كان لي الحظ أن أعرفه عن قرب بروحه الجميلة وخفة ظله وذكائه وكرم أخلاقه وإحساسه بالناس وقربه منهم، وقف معي في مواقف كثيرة، كان بمثابة أب روحي ومعلم، كما وقف مع غيري، وكانت أعماله وشركاته سببا في فتح بيوت كثيرة وأسرا كثيرة تدعو له".

تابعت: "في مشواره الكثير من أعمال الخير المعلن منها والخفى ربما أكثر.. رجل شجاع صاحب مواقف ويقف مع الحق وذو إرادة وعزيمة قوية.. احترم العلم وآمن أن المال بدون علم واجتهاد وعمل جاد مستمر ليس كافيا للنجاح".

استكملت: "حزن كبير اليوم نشعر به أنا وأسرتي والكثير من المصريين.. هتوحشنا قوى قوى يا عمو أنسي أو يا أنسي بيه كما تعود الكثير أن ينادونه.. خالص العزاء للمهندسين نجيب وسميح وناصف وزوجته السيدة العظيمة يسرية لوزة وسائر الأحفاد وكافة الأبناء من العاملين في شركات أوراسكوم والأصدقاء المقربين وكل من كان لهم ملهما بشخصيته وسيرته ومشواره وعمله".

اختتمت: "ربنا يرحمك رحمة واسعة يا أغلى الناس.. الغائب الحاضر لن ننساك أبدا".

أنسي ساويرس من مواليد سوهاج في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، وهو أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، ومؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.

كانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي" كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

وفي عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة" والتي أصبحت فيما بعد أوراسكوم للصناعات الإنشائية. توسع نشاط الشركة في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.