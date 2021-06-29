عانت بسبب "خطأ طبي" ورفضت التمثيل مع "عمرو دياب".. صفعات وأزمات في حياة نوال الزغبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وصفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي زواجها من مدير أعمالها السابق "إيلي ديب"، إنه كان الصفعة الأولى في حياتها، وعندما عرض عليها الفنان عمرو دياب مشاركته بالتمثيل في عمل درامي "رفضت العرض"، وبين هذا وذاك عاشت عامًا كاملا في منزلها بسبب "خطأ طبي".

نوال التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ50، إذ ولدت في 29 يونيو عام 1971، خلال ظهورها مع الإعلامي نيشان في برنامج "بصراحة مع"، تحدثت عن الأزمات التي تعرضت لها، وقالت:

"الصفعة الأولى في حياتي كانت زواجي، وكنت أشعر وقتها أن العالم غير متوازنٍ معي، كون الـزوج السابق كان مدير أعمالي، وعند الطلاق تعدد الحديث عن إني اكتفيت أحيانًا، وفي أحيان أخرى لا، وتباينت مواقف الناس بين من يقف معي أو معه، والبعض ابتعد والآخر كان يقترب، وهذا كان خطأ تمامًا، ولم أعرف لماذا وضعوا أنفسهم في هذا الموقف؟، وعرفت وقتها من يحبني ومن لا يحبني، ومن ينتظر أكون أقوى".

وتابعت نوال: "كنت وقتها أقول لنفسي ممنوع أقع، ولم أحب أن يراني أحد أبكي".

وعن الصفعة الكبرى في حياتها قالت نوال الزغبي: "مشكلة وجهي وقعدت بالبيت مدة سنة، ولا أرى بني آدم، وتعاطيت دواء كان السبب في مشكلة التهابات لكونه دواءً مزمنًا يبقى في الجسم".

وأضافت: "كنت وقتها أبكي بالدموع، وأنا أسمع من يسألني لماذا قمت بنفخ الوجه، والنفسية تدمرت، وقلت بدي أرجع نوال الزغبي".

نوال تابعت: "ولا مرة قلت إن نوال انتهت كان في شي بداخلي يقول لي هي مرحلة وتنتهي، وكل فنان لديه مرحلة في حياته "يطحن فيها"، وكنت حاسة إنه سيأتي أيام سأنسى كل ما مر معي".

نوال خلال حوارها مع نيشان، قالت: "كل شخص صفعاته على قده، وربنا يرسل له الصفعة التي هو بحاجة لها، ويكون هناك شيء من ورائها، ودرس بالحياة".

نوال في حوار لها مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال ظهورها في برنامج: "أستوديو شيري" قالت: "رفضت عروضًا من الفنان عمرو دياب، والفنان أحمد زكي للتمثيل أمامهما، لأنني لم أشعر بنفسي كممثلة".

نوال التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها كانت قد تزوجت من مدير أعمالها السابق إيلي ديب عام 1991، وأنجبت منه فتاة وولدين، قبل أن تصدر إحدى المحاكم في بيروت حكمها بانفصال الزوجين عام 2008.

ومن جانبه رفض "ديب" الحكم، وطالب باللجوء إلى المحكمة الروحية العليا في الفاتيكان، والتي أعلنت بدورها استمرار الحياة الزوجية بينه وبين "نوال"، وبعد صراع بين الطرفين، أعلنت المطربة اللبنانية رسميًا عن الطلاق العام الماضي.