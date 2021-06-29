مي سليم ناعية "أنسي ساويرس": مصر فقدت رجلًا عظيمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نعت الفنانة مي سليم، رجل الأعمال "أنسي نجيب ساويرس"، عميد عائلة ساويرس في مصر، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا.

وكتبت مي، عبر حسابها بموقع "تويتر": "مصر فقدت رجلًا عظيمًا.. خالص التعازي لجميع أفراد عائلة ساويرس في فقيدهم السيد "أنسي ساويرس".. البقاء لله".

"أنسي نجيب ساويرس" من مواليد سوهاج في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة عام 1950. وهو أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، ومؤسس ورئيس مجموعة "أوراسكوم".

كانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي"، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق، وحفر ترع الري.

وفي عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، والتي أصبحت فيما بعد "أوراسكوم للصناعات الإنشائية". توسع نشاط الشركة في الثمانينيات والتسعينيات؛ ليشمل: "السياحة والفنادق، وخدمات الكمبيوتر، وخدمات الهاتف المحمول"؛ لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.