"وداعًا المهذب الخلوق".. هند صبري تنعى "أنسي ساويرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نعت الفنانة التونسية هند صبري، رجل الأعمال "أنسي نجيب ساويرس"، عميد عائلة ساويرس في مصر، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا.

وكتبت هند، عبر حسابها بموقع "تويتر": "فقدنا رجلًا عصاميًا أسس عائلة اقتصادية، لم تبرع فقط في الاقتصاد، لكنها برعت في دعم الفن والثقافة المصرية والعربية، وداعًا المهذب الخلوق "أنسي ساويرس"، وخالص العزاء لزوجته يسرية لوزة والأبناء وعائلته الكبيرة".

"أنسي نجيب ساويرس" من مواليد سوهاج في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة عام 1950. وهو أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، ومؤسس ورئيس مجموعة "أوراسكوم".

كانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي"، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق، وحفر ترع الري.

وفي عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، والتي أصبحت فيما بعد "أوراسكوم للصناعات الإنشائية". توسع نشاط الشركة في الثمانينيات والتسعينيات؛ ليشمل: "السياحة والفنادق، وخدمات الكمبيوتر، وخدمات الهاتف المحمول"؛ لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

فقدنا رجلًا عصاميًا أسس عائلة اقتصادية، لم تبرع فقط في الاقتصاد، لكنها برعت في دعم الفن والثقافة المصرية والعربية