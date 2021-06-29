حسام حبيب يتوعد نضال الأحمدية: هتدفعي الثمن كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

توعد الفنان حسام حبيب، الإعلامية والصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، بوصفها مُسربة التسجيل الصوتي المنسوب لوالده حسين حبيب، والذي يتحدث خلاله عن علاقته بزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب.

وأذاع حسام، مقطع صوتي نسبه لـ"نضال" في فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قالت خلاله: "هذا سر، هذه ليست مذيعة، نحن اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا، منذ 6 شهور نعمل على هذا الموضوع لأنه عندنا معلومات وليس لدينا إثباتات، وهذا العمل الاستقصائي يستوجب أن نخرق الآخر إذا كان ظالمًا، وصحتين على قلبه أكل البوكس واعترف بكل شيء".

وعلّق حبيب: "خرقتي الآخر إزاي؟ إيه العمل الاستقصائي اللي يسمحلك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة أنتِ اعترفتي بلسانك أنها ليست مذيعة؟ وعايزك تقولي ده صوتك ولا مش صوتك، أعتقد أن العمل الاستقصائي ده هتدفعي ثمنه كبير، لأنه عمل استقصائي في حاجة مش من حقك، وحاجة بقالك 6 شهور بتشتغلي وتخططيلها عن طريق واحدة مش مذيعة، ربنا يهديكي، ومش لاقي كلام أقوله أرد بيها على هذا الكائن".

وجاء في التسجيل الصوتي المنسوب لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، إن هناك خطة لزواج ابنها من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وأدلى خلاله بتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها زوجة ابنه شيرين عبد الوهاب عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام.

ورد حسام حبيب على هذا التسجيل في مقطع فيديو له نشره عبر "إنستجرام". يمكنك الاطلاع على تصريحاته من هـــــــــــــــنـــــــــــــــــــا. أيضا يمكنك الاطلاع على رد شيرين عبد الوهاب من هــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.