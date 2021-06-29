شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ونجمات الفن يقدمون التعازى فى وفاة رجل الأعمال أنسى ساويرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من نجوم الفن، التعازى لرجل الأعمال نجيب ساويرس وعائلته فى وفاة والده أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، والذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر 91 عاماً، ومقرر تشييع جنازته فى مدينة الجونة، والدفن بمقابر العائلة وتقتصر على أفراد الأسرة فقط.

وغرد النجم عمرو دياب، قائلا:" خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس والعائلة في وفاة المهندس انسي ساويرس تغمده المولى برحمته والهمهم الصبر والسلوان".



عمرو دياب

وكتب النجم عمرو يوسف، قائلا:" خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس و المهندس سميح ساويرس و الأسرة الكريمة في وفاة والدهم عميد عائلة ساويرس المهندس أنسي ساويرس اللهم ارحمه و اغفر له و ادخله فسيح جناتك"، وكتبت الفنانة رانيا يوسف" خالص العزاء لرحيل أنسي ساويرس الذي قدم الكثير لهذا الوطن ثقافيا واقتصاديا خالص العزاء لأسرته ومحبيه والمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس".







عمرو يوسف

وقالت الفنانة آيتن عامر:" رحل اليوم رجل الاعمال أنسي ساويرس عميد عائلة ساويرس التي قدمت لمصر الكثير اقتصادياً وثقافياً خالص التعازى للمهندس جيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس وجميع آل ساويرس رحم الله الفقيد".

وكتبت الفنانة رزان المغربى، قائلة:" رجل من رجال الزمن الجميل أ ب زوج مواطن و رجل اعمال متميز ....اغناه الله بالحب و الشخصية الجميلة و الأخلاق الحميدة هتوحشنا كلنا ...البركة بالشباب".



رزان المغربى

وتوفي صباح اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال أنسي ساويرس المؤسس لواحدة من كبرى عائلات البيزنس فى مصر، فأبناءه الثلاثة ضمن قائمة أغنى 10 رجال أعمال فى مصر وفى ترتيب متقدم، ولكن بالعودة لتاريخ مؤسس عائلة المليارديرات تكتشف قصة كفاح بتفاصيل مثيرة.

وولد أنسي ساويرس، في 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 عاما، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها «انسى ولمعي» كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينيات.

وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة «أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة» والتي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وأنسي ساويرس متزوج من السيدة «يسرية لوزة» وله ثلاثة أولاد نجيب، سميح، ناصف الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.