شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة صوفيا هيلين في عمل كوميدي جديد بعنوان "Lust" بمشاركة ثلاثة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن تفاصيل العمل الكوميدي الدرامي Lust الذى ستقوده النجمة العالمية صوفيا هيلين، برفقه عدد من النجوم منهم أنيا لوندكفيست وجوليا دوفينيوس، وإلين كلينجا.

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة فاريتي، فإن العمل الدرامي الجديد سيعرض على منصة HBO Max، الذى يسرد قصة حياة أربعة نساء في منتصف العمر، في مدينة ستوكهولم، بدأت صداقتهم في المدرسة ومن ثم انتقلت للجامعة والعمل، وسرعان ما سيرغبان في اكتشاف الكثير من المغامرات الجديدة على غير نمط حياتهم التقليدي.

المسلسل الجديد Lust ، من إخراج إيلا ليمهاجن ، ومن تأليف فرانس ميليسيك ويكلوند، بالتعاون الوثيق مع أوسا كالمير ودوفينيوس وهيلين ولوندكفيست.

وعلى جانب آخر، وفى تصريحات لرئيس منصة HBO الأمريكية، أكد من خلالها أن المسلسل الوحيد الذي تم البدء في تصويره هو مسلسل House of the Dragon الذي يسرد قصة حياة التايجريان، مضيفًا أن كل المسلسلات المشتقة والمرتبطة بمسلسل GOT، هو في مراحل مختلفة من المباحثات والمشاورات.

وأكد رئيس المنصة الأمريكية في التصريحات التي نقلتها فاريتي، أن مسلسل House of the Dragon، هو الوحيد الذي تم البدء في تصويره، مؤكدًا أن باقي المسلسلات في مراخل مختلفة من التطور، مضيفًا: "يعتقد المشاهدون أن لدينا 10 مسلسلات تم البدء في تصويرها في الوقت الحالي، وهو ما ينافي الواقع".