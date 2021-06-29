شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تركز على صحتها العقلية والجسدية خلال أجازتها في هاواي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع جاست جيرد أن النجمة بريتني سبيرز تركز حاليا علي صحتها العقلية والجسدية قبل أي شئ آخر، وذلك خلال أجازتها في هاواي مع حبيبها سام أصغري، وذلك بعد أسبوع واحد من جلستها في المحكمة بشأن وصايتها.

وكانت المغنية العالمية بريتني سبيرز وجهت اعتذارًا إلى جمهورها لعدم مشاركته الصدمة التي عاشتها نتيجة الوصاية التي سيطرت على حياتها منذ عام 2008 وفي أول تصريح لها بعدما أدلت بشهادتها أمام المحكمة الأربعاء الماضي، وقالت سبيرز إنها كانت تتظاهر بأن كل شيء على ما يرام لأنها كانت تشعر بالحرج من أن تشارك جمهورها ما تتعرض له منذ 2008.

وطلبت سبيرز من المحكمة إنهاء ما وصفته بالوصاية "التعسفية" التي قيدت حياتها ومشوارها المهني، تحت تصرف والدها، وكشفت أيضًا أن التسوية التي أمرت بها المحكمة تتطلب منها استخدام جهاز تحديد النسل، وتمنعها من الزواج من صديقها سام .

وخلال جلسة المحاكمة، قالت سبيرز إن الوصاية التي تخضع لها منذ عام 2008 بعد معاناتها من سلسلة من الانهيارات العقلية أجبرتها على العمل، واصفة تلك الوصاية بأنها كالاتجار في البشر.

وطالبت نجمة البوب الشهيرة القاضي بإنهاء الوصاية دون الحاجة إلى مزيد من التقييم الطبي وانتقدت والدها جيمي الذي كان وصياً عليها على مدى الـ13 عاماً الماضية.