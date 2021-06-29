شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ناعية الملياردير أنسي ساويرس: صاحب رؤية عظيمة وأكثر الناس حبًا لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة يسرا، وفاة أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، وقالت يسرا على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": " فقدنا اليوم رمز من رموز رجال الأعمال العظيمة في مصر والوطن العربي، رجل صاحب قلب وعقل و رؤية عظيمة، كان أكثر الناس محب لوطنه".

وقدمت النجمة يسرا واجب العزاء لأسرة أنسي ساويرس، قائلة: "خالص العزاء للسيدة يسرية لوزة و الأبناء نجيب و سميح وناصف ساويرس في وفاة والدهم رجل الأعمال السيد أنسي ساويرس.. تغمده الله برحمته وألهمهم جميعا الصبر والسلوان.. خالد سليم / يسرا".



يسرا على فيس بوك

وتوفي صباح اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال أنسي ساويرس المؤسس لواحدة من كبرى عائلات البيزنس فى مصر، فأبناءه الثلاثة ضمن قائمة أغنى 10 رجال أعمال فى مصر وفى ترتيب متقدم، ولكن بالعودة لتاريخ مؤسس عائلة المليارديرات تكتشف قصة كفاح بتفاصيل مثيرة.

وولد أنسي ساويرس، في 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها «انسى ولمعي» كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينيات.

وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة «أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة» والتي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وأنسي ساويرس متزوج من السيدة «يسرية لوزة» وله ثلاثة أولاد نجيب، سميح، ناصف الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.