بعد أشهر من إنفصالها عن زوجها .. فنانة مصرية شهيرة تعلن عن نيتها في الزواج مجددا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:57 مساءً - تلقت الفنانة ” أسما شريف منير ” عددا من الأسئلة من جانب متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصوروالفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية والتي حرصت على الإجابة عليها من خلال خاصية الاستوري .

ومن بين تلك الاسئلة التي طرحت على أسما شريف منير كانت عن ما مرت به بعد إنفصالها الذي تم منذ أشهر عن الفنان ” محمود حجازي .

فعلقت قائلة : ” طبعا أنا تعبت جدا بعد انفصالي بس أهم حاجة إني أخدت وقتي في كل مراحل الوجع .. معملتش فيها برم عشان أثبت إني تمام بالعكس عيطت وانهارت وزعلت احترمت مشاعري والمرحلة كلها بس مسبتش نفسي اكتئب ” .

وتابعت حول طريقة تخطيها لهذا الأمر : ” دوست على نفسي عشان أقوم أولا عشان عندي مسئوليات .. ثانيا أنا مش بعرف أزعل فترة كبيرة بنسى بسرعة .. نزلت لعبت رياضة ، حاوطت نفسي بأصحابي وأهلي ، كتبت خواطري وخطتي الجاية ” .

وأضافت : ” اتفرجت على فيديوهات كتير تساعدني بسرعة ، بصفى بسرعة ، واظبت على الصلاة ، بدعي وبستغفر طول الوقت ، سافرت ، راجعت كل أخطائي وبشتغل عليها وأخيرا سامحت فارتحت ” .

وبسؤالها عن تفكيرها في خوض تجربة الزواج مرة أخرى قالت أسما شريف منير : ” طبعا أنا بحب أشارك الحياة مع شخص بحبه ويمكن متوفقتش لسه بس أنا عندي يقين إن نصي التاني موجود ورينا يجمعني بيه ويعوضني ” .

واستكملت : ” أنا رومانسية وأهم حاجة عندي عيلتي الصغيرة ومش هيأس حلال ربنا وستر وربنا يرزقني ” .