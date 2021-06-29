حسام حبيب يتوعد نضال الاحمدية.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:57 مساءً - رد الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، في سلسلة فيديوهات نشرها عبر حسابه على انستغرام على التسريب الصوتي الذي نشره موقع الجرس اللبناني لوالده حسين حبيب.

وشن حسام حبيب هجوما على الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، واستعرض تسجيل صوتي كشفت خلاله عن كواليس المكالمة المسجلة لوالده وأن الفتاة التي تحدث معهما لم تكن مذيعة كما أفهمته، وأن ما حدث هو عمل استقصائي عن معلومات لم تكن مثبتة.

وأعرب حسام عن استنكاره لما جاء في التسجيل الصوتي، وتسائل عن أحقيتها في اقتحام الحياة الشخصية للآخرين، وطبيعة مهنة الفتاة التي استدرجت والده لو لم تكن مذيعة، وطلب من نضال الأحمدية أن تعلن هل التسجيل الذي عرضه بصوتها أم لا، وتوعدها بدفع الثمن غاليًا لأنها قامت بعمل استقصائي في شأن لا يخصها.

وكان حسام حبيب قد فجر ، في فيديو سابق، مفاجأت صادمة بإعلانة إنه سيلجأ للقضاء للحصول على حقه هو وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد محاولات أشخاص مقربين من أسرته لتشويه علاقته بها مؤكدا أنها تسند جميع أعمالها وأنشطتها الفنية إلى شركة وأنها قادرة على إدارة أمورها وحياتها بشكل واعي ومسؤول.

وأضاف: «أنا تزوجت شيرين عبدالوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى».

تابع قائلا: «هذا الشخص القريب جدا مني مش أول مرة يأذينى وأسف إني بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل، هذا ليس معناه ضعف، وإذا استمر هذا الشخص فأنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى».

تابع قائلا: «هذا الشخص القريب جدا مني مش أول مرة يأذينى وأسف إني بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل، هذا ليس معناه ضعف، وإذا استمر هذا الشخص فأنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى».