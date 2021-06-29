شكرا لقرائتكم خبر عن البدء فى تجهيز وانتاج فيلم John Wick 4 قبل 11شهراً من موعد طرحه بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما كانت تبدأ شركة Lionsgate، تصوير فصل من فيلم John Wick للنجم العالمي كيانو ريفز فى 12 شهراً بالتحديد، وهو ما ظهر في الأجزاء الثلاثة السابقة لسلسلة الأكشن الشهيرة والتي لاقت شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية.

وصول الفصل في السينما وبالتحديد يوم 27 مايو 2022.

ونقل التقرير الترحيب الكبير الذى تتمتع به السلسلة الشهيرة، من قبل Lionsgate، وهو ما ظهر في الإعلان عن جزأين معاً بعد النجاح الكبير الذى حققه الفصول الاولي من السلسلة، ومن المفترض ان يتم تصوير جزأ خامس بعد انتهاء تصوير الجزء الرابع الذى دخل قيد التنفيذ وسط إجراءات احترازية بسبب جائحة كورونا.

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، سيتم تصوير معظمها في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر ان ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على ان يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي.