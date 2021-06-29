شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر وحكيم وإدوارد يحتفلون بتخرج أبنائهم ..وليلى زاهر تغنى بالحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد زاهر بتخرج ابنتيه ليلى وملك من الثانوية، فى حفل كبير أقيم فى منطقة الأهرامات، وتواجد مع زوجته هدى لتهنئتهما ونشر أحمد زاهر على حساب إنستجرام، مجموعة من الصور مع زوجته وابنتيه وطلاب المدرسة، كما شارك متابعيه بفيديو لابنته ليلى وهى تغنى احتفالا بتخرجها.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا: "بناتى اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف على بكره ودموع مهو إحنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكى مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة".



حفل تخرج ليلي احمد زاهر (1)



حفل تخرج ليلي احمد زاهر (2)



حفل تخرج ليلي احمد زاهر (3)



حفل تخرج ليلي احمد زاهر (4)



حفل تخرج ليلي احمد زاهر (5)



حفل تخرج ليلي احمد زاهر (6)



حفل تخرج ليلي احمد زاهر (7)



حفل تخرج ليلي احمد زاهر (8)

وأضاف أحمد زاهر قائلا: "بس بجد كنت طاير من الفرح الحمد لله والشكر لله علي كل السعادة اللي كنت فيها الحمد لله علي تخرج ملك وليلي وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك وليلي بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها".

غنت ليلى أحمد زاهر من أمام الأهرامات احتفالا بتخرجها بمشاركة زملائها وتشجيع أسرتها أغنيتين الأولى باللغة الإنجليزية وهى أغنية Never Enough للمغنية الأمريكية لورين ألريد، والثانية هى سقفة للمطرب رامى جمال.

فى حين احتفل أيضا الفنان ادورد بتخرج ابنته حيث نشر فيديو ظهرت فيه برفقة أصدقائها وهم فى حفل، وعلق عليها بـ "بنتي بتتخرج"، ويبدو ان امس كان يوما سعيدا علي أكثر من فنان، حيث ظهر حكيم فى فيديو برفقة ابنه وأصدقائه يحتفلون بحفل التخرج أيضا.