شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الأحمدية لـ"الخليج 365": انتظرونى فى جولة جديدة ضد حسام حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، على فيديو الفنان حسام حبيب، الذى نشره على حسابه على إنستجرام، وتوعدها بسبب نشر مكالمة والده، وقالت نضال الأحمدية لـ"الخليج 365" "لا أريد الدخول فى مهاترات مع رجل يبحث عمن يقاتلهم للدخول فى منطقة الضوء بدلاً من إدارة أعمال زوجته وإعادتها لجمهورها، شيرين التى نكن لها الكثير من التقدير والحب ولأجلها أكتفى بهذا الرد بانتظار جولة جديدة".

وقد حرص الفنان حسام حبيب على الرد بقوة فى تسجيل صوتى جديد على التسريبات التى نشرتها إحدى الصحف اللبنانية لوالده وهو يتحدث عن حياته الشخصية وتوضيح المتسبب فى التسريبات، متوعدا من فعل ذلك بأنه سيدفع الثمن بالقانون، قائلا فى الفيديو "أنا مش عارف أقول إيه المفروض إنها صحفية"، ثم بدأ تسجيل بصوت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية وهى أول من نشر مكالمة والد حسام حبيب قالت فيه "إحنا اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا وبقالنا 6 أشهر بنراقب تليفونه، لأن عندنا معلومات وعندنا مستندات بما يحدث واللى أرسلتها مش مذيعة دا سر، ودا عمل استقصائى".

وبعد انتهاء تسجيل نضال الأحمدية علق حبيب قائلا "عاوز أقول حضرتك إنتى اخترقى الآخر إزاى.. أى عمل استقصائى يديكى الحق تخترقي حياة الناس.. انتي هتدفعي تمن كبير.. وانتي اعترفتي انك مش باعته مذيعة.. ربنا يهديكي.. مش لاقي كلام أقوله.. مش لاقي لفظ ارد به علي هذا الكائن".