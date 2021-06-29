شكرا لقرائتكم خبر عن نضال ترد على حسام حبيب: لم يستطع نفى كلام والده ونرجو أن تستفيق شيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية على فيديو الفنان حسام حبيب حيث قالت فى بيان لها "لا يستطيع أن ينفى ولم يجد أمامه سوى هذا الحل نتيجة الصفعة الكبيرة التى ضربها لنفسه".

وأضافت "رجل يعانى من الغطرسة التى مارسها ضد شيرين وهذه الفوقية التى يتعاطى بها مع فنانة كبيرة مثلها.. يستطيع أن يتقدم بشكوى وعليه فى هذا الحال أن يقدم للمحكمة تقريرًا ينكر فيه أن هذا صوته".

وأضافت: "نعرف أننا فى زمن بصمة الصوت عليه، عليه أن يقدم هذا الدليل العلمى الذى لا يقبل الشك، نحن شرفاء لدرجة نستطيع أن نواجه بها ولا نهرب كما يفعل هو، فى السر يقول شيئًا وفى العلن يهرب ويدعى شيئًا آخر".

واستكملت: "وعلى كل حال نحن لا نعرفه ولا نكن له أى ضغينة، وفقه الله، ونرجو أن تستفيق شيرين مما هى عليه، نحن قمنا بعملنا وهذا عمل استقصائى تطلب منا عمل 6 أشهر، وكان هدفنا الدفاع عن المظلوم وتسديد ضربة للظالم وهذا حق، وأى معلومات عن كيفية سير هذه العملية الصحافية الاستقصائية، خصوصًا عندما يدفعك إيمانك وضميرك للدفاع عن فنان كبير أو حتى عن غفير، نحن لم نفعل شيئًا سوى أننا استقصينا بطريقتنا، لم نخنقنه، لم نعتِد عليه، لم نشهر السالح بوجهه، كانت مجرد اتصالت، وكان يتحدث الرجل، وما أوقعه كان ذكاؤنا واستخفافه بالناس كما يستخف بشيرين".

وكان قد حرص الفنان حسام حبيب على الرد بقوة فى تسجيل صوتى جديد على التسريبات التى نشرتها إحدى الصحف اللبنانية لوالده وهو يتحدث عن حياته الشخصية وتوضيح المتسبب فى التسريبات، متوعدا من فعل ذلك بأنه سيدفع الثمن بالقانون، قائلا فى الفيديو "أنا مش عارف أقول إيه المفروض إنها صحفية"، ثم بدأ تسجيل بصوت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية وهى أول من نشر مكالمة والد حسام حبيب قالت فيه "إحنا اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا وبقالنا 6 أشهر بنراقب تليفونه، لأن عندنا معلومات وعندنا مستندات بما يحدث واللى أرسلتها مش مذيعة دا سر، ودا عمل استقصائى".

وبعد انتهاء تسجيل نضال الأحمدية علق حبيب قائلا "عاوز أقول حضرتك انتي اخترقي الآخر إزاى.. أى عمل استقصائي يديكي الحق تخترقي حياة الناس.. انتي هتدفعي تمن كبير.. وانتي اعترفتي انك مش باعته مذيعة.. ربنا يهديكي.. مش لاقي كلام أقوله.. مش لاقي لفظ ارد به علي هذا الكائن".

وفي فيديو آخر لحسام حبيب قال "احب اشكر كابتن إبراهيم سعيد لان في ناس اخواتي بس مش من دمي.. انت بمية راجل.. وعلى رأيك مالهم بتوع صنايع دي ناس متربية، أشكر المذيعة المحترمة بسمة وهبة.. وانا هبعت لحضرتك مكالمة الصحفية.. وبشكر طبعا أستاذ عمر اديب ..بشكر كل اللي دافع عني انا وشيرين".

وقال حسام حبيب في أول فيديو نشره للرد علي ما حدث إن أقرب الناس له متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

وأكد أنا تزوجت شيرين عبد الوهاب وهى أنجح واحدة فى الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أى حد إنه يتدخل فى العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى، مضيفا: إن هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذينى وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل وهذا ليس معناه ضعف وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتى رغم إنه الشخص اللى مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها.