تعليق جديد من والد حسام حبيب بعد هجوم نجله عليه في مقطع فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارالمطرب حسام حبيب الجدل حول العلاقة بينه وبين والده ، بالفيديو الذي نشره عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، ردا على التسجيل الصوتي المنسوب إلى الوالد حسين حبيب.

حسين حبيب "والد حسام" تحفظ على التعقيب تفصيليا على ما ذكره نجله عن طبيعة العلاقة بينهما، وفي رده على "مصراوى"، قال :"الحاجات دي خاصة بيني وبينه، وهذا ليس وقت الحديث عنها".

وعن التسجيل المسرب قال:" أكدت أنه مفبرك وغرضه خراب البيوت".

حسام حبيب في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع"إنستجرام"، هاجم والده وقال :" أنا لن أسير وراء مسألة إنه أنكر، أولا لم ينكر، أو أنه صوته أم لا، كل هذا الكلام لا يخصني، ما يخصني إني فعلا أصبحت لدي مشكلة في الثقة بالناس اللي حوالينا، لإني تأذيت من أقرب الناس ليا، الشخص ده مش أول مرة يأذيني، ومش عايز حد يزعل مني، لأني صعب جدا أقول الأسم الطبيعي بعد ما فعله، وما هو مصر أن يفعله، بعد أن تم "جرجرته"، واختراقه للتسجيل بصوته، وبدعوى أن عرفنا إن حسام بيعمل كده، فزقينا حد عليه للوصول إلى الحقيقة، ودفاعا عن شيرين".

وفي إشارة إلى الحديث المنسوب لوالده، قال حسام :" هذا البني آدم "بيفتري ويخرب بيوت"، وتكلم في أعراض، وجاب سيرة امي، وأنا أمي غالية عندي جدا، وأي حاجة تعلمتها كويسة ومحترمة، تعلمتها منها، وأمي والراجل اللي خلفني منفصلين من 30 سنة، وهي من قامت بتربيتي، ودائما تطلب مني السؤال عليه، وبالفعل كنت أقوم بذلك حتى أخر لحظة، وسألت دينا وشرعا إنه عندما يصل الأذى إلى هذا المستوى، لا طبعا كده كفاية".

وكان أحد المواقع قد نشر تسجيلا صوتيا منسوبا إلى حسين حبيب "والد حسام"، تحدث فيه عن توتر العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب ونجله حسام، وتدبير نجله للسيطرة على أمور المطربة المالية وخطته للزواج من غيرها.

ونشرت شيرين عبد الوهاب أمس مقطع فيديو عبر صفحتها في موقع "تويتر"، أكدت عدم صحة ما أثير عن توتر العلاقة بينها وبين زوجها، ونفت ما قيل عن تدخله في أمورها المالية.