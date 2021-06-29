ماذا قالت أنغام عن شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع زوجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دعمت الفنانة أنغام زميلتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو ردت به على الاتهامات التي طاردت زوجها المطرب حسام حبيب، ووصفتها بأنها "بنت الأصول".

أنغام عبر صفحتها في موقع فيس بوك، نشرت صورة المطربة شيرين عبد الوهاب، وكتبت:" بنت الأصول، ومتربية على الأصول، شيرين عبد الوهاب".

شيرين كانت قد قامت مساء أمس بنشر مقطع صوتي عبر "تويتر"، وقالت "عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، أنا بخير، ومفيش أي نوع من الخطر عليا ولا على حياتي.. حسام جوزي إنسان من أنضف رجالة الدنيا، وإنسان محترم ومتربي وبيحبنى اكتر من نفسه، وميستاهلش كم القسوه ده منكم".

وتابعت: "حسام حبيب ربنا حطه في طريقي في وقت أنا كنت فيه متكسرة ومتدمرة، هو بنالي شخصيتي وخلاني بقيت بعرف أتكلم ورجعلي لنفسي تاني الثقة.. حسام ربنا هو اللي بعتهولي، وربنا مش هيعمل حاجة وحشة، وحسام بيحبني اكتر من نفسه أنا وبناتي".

وأضافت: "حسام حبيب من ساعة ما اتجوزني مستفدش بأي حاجة، ومعملش لنفسه أي حاجة.. حسام عايش معايا بس عشان يخاف عليّا وعلى عيالي من كل شيء".

واستكملت: "مفيش أي حاجة من اللي اتقال ده خالص، حسام إنسان نقي ونضيف وربنا هو اللي بعتهولي.. في حاجات كتير أوي بس مش المفروض أرد عليها، ولكن حماتي اللي ربت راجل أخلاقه كده لازم تكون ست عظيمة، حسام راجل عظيم وأمه ست عظيمة، وبتمنى منكم تدعولنا بالذرية الصالحة".