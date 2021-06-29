خاص| أول تعليق من والد حسام حبيب بعد رده وشيرين على التسجيل المنسوب له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع تصاعد أزمة التسجيل الصوتي المنسوب له، هل تواصل حسين حبيب مع المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب؟ وماذا عن تأثير الواقعة على علاقته مع نجله وزوجته؟

حسين حبيب في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، بدأ بالتعليق على الفيديو الذي نشرته المطربة شيرين عبد الوهاب بالأمس لترد فيه على الجدل القائم حول التسجيل المنسوب له، وقال: "شيرين محترمة، وقالت اللي يخلصها أمام ربنا، وهي إنسانة حافظة للجميل، وكل ما قالته صدق، ربنا يحميها ويبارك لها في صحتها وأولادها وجوزها، ويحميها من كل شر".

وعن تأثير الواقعة على علاقته بنجله حسام حبيب وزوجته شيرين، قال: "لا لم يحدث تواصل بعد تجدد الحديث عنه، ربنا يصلح ما بيننا، لأن الموضوع أصلا قديم وبدأ من حوالي سنة، ووقتها تناقشت مع شيرين، وهي شخصية نقية وشجاعة وبتقول اللي هي عايزاه في وشك، وتعرف شعوري تجاهها وأني أكبر داعم لها، لإنها فنانة وإنسانة عظيمة ومحترمة، حفظها الله لمصر ولجمهورها".

حسين حبيب اختتم بالقول: "أنا مسامح كل من أساء لي، ربنا المنتقم أقوى من كل المحاكم، أسامح حتى الإعلامية نضال الأحمدية على ما قالته، ربنا يهديها ويصلح حالها".

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.

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