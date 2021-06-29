حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب.. صداقة وحب وزواج وأزمات لا تنتهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كانت بداية العام 2018 شاهدة على ظهور علاقة الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للعلن، وحينها انتشرت الكثير من الشائعات حول حقيقة هذه العلاقة بسبب ظهورهما باستمرار معا، لكنهما كانا يؤكدان أنهما أصدقاء فقط.

صداقة

قبل أن يخرج والده حسين حبيب، ويزيد من الجدل حول علاقتهما بنشره صورة لنجله مع شيرين، معلّقا "ابني وعروسته"، ووقتها خرج "حسام" يؤكد أن الحساب المنسوب لوالده لا يمت له بصلة.

حب وزواج

عقب ذلك بأشهر قليلة، وتحديدا في 7 أبريل 2018، تزوج الثنائي حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب في حفل حضره الأصدقاء المقربين فقط، وذلك بعد 5 سنوات زمالة وصداقة.

وعن قصة حبهما؛ تحدثت شيرين في حوارها ببرنامج "تخاريف" فبراير عام 2019، وقالت إنها كانت تعاني من أزمة نفسية كبيرة، ووقف "حسام" إلى جانبها وساندها بقوة، حتى تقدمت هي لطلب الزواج منه.

وقالت شيرين، إن حسام حبيب دعاها ذات يوم إلى العشاء، وحينها رأته كحبيب وليس كصديق ووجدت نفسها تطلب منه الزواج قائلة: "هو إحنا ينفع نتجوز؟"، وفاجئها برد فعله، حيث قال لها إنها لو أمهلته قليلا كان سيطلب نفس الطلب.

في مايو 2019؛ قال حسام عن رواية شيرين في حوار ببرنامج "عايشة شو": "هي حبيبة قلبي مبينة للناس أنها طلبت إيدي، لكن مش ده اللي حصل، هي فعلا قالتلي كده وقولتلها لو مسكت لسانك لحظة كنت قولتهالك، هي صاحبتي وأجرأ مني وفهمت إني معجب بيها فقالت كده، ولو متجوزتش شيرين مكنتش اتجوزت".

وعن علاقتهما؛ قال: "أنا بمل جدا وهي كمان، وأنا عصبي وهي عصبية، وده على العكس مش بيعمل مشاكل ده بيخلينا نعذر بعض".

أزمات ظهرت للنور.. اتهام بالشروع في القتل

في مطلع ديسمبر 2019، حرر المنتج ياسر خليل مدير أعمال شيرين السابق، محضرا في قسم شرطة التجمع الأول، ضد الفنان حسام حبيب، أكد فيه أن الأخير قام بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم، وأحدث به إصابات موضحة بالتقرير الطبي، وذلك بسبب خلافات عمل بينهما.

وفي نفس الشهر، مثّل حسام حبيب أمام النيابة العامة وعلم بالتهمة المسندة إليه من المجني عليه، وأوضح أنه توجه إلى محل إقامة ياسر خليل، وكان معه اثنين من أصدقائه، رغبة في إنهاء الخلاف وديًا، وتوجه إلى مكان المقابلة، إلا أنه فوجئ بنزول ياسر خليل وتعدى عليه، وجذبه من ملابسه وقام بضربه بـ"الروسية" في أنفه متعمدًا إصابته.

وفي مارس 2020 أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكما بحبس حسام حبيب لمدة عام كامل لاتهامه بالشروع في قتل ياسر خليل، وبعدها استأنف حسام حبيب على الحكم وتحدد له جلسة 9 يوليو للنظر في الاستئناف المقدم، وقررت المحكمة حجز جلسة 3 سبتمبر للنطق بالحكم، لتقضي محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بإلغاء حكم حبس حسام حبيب واكتفت بتغريمه 200 ألف جنيه.

شجار نفاه الثنائي

في يونيو 2020، انتشرت أنباء حول وقوع شجار وصل لحد العراك بالأيدي ‏والتعدي اللفظي، بين شيرين وحسام أنهاه الفنان أحمد سعد بعد تدخله للصلح بينهما، وخرجت شيرين عن صمتها آنذاك بتغريدة عبر "تويتر" قالت فيها: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة، بحبك يا صاحبي".

أما حسام فاستعان بقوله تعالى "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا" عبر "تويتر".

شائعة الانفصال.. واستغلال شيرين

في نوفمبر 2020، تم تداول أنباء حول انفصال شيرين عن زوجها حسام حبيب، إلى جانب اتهامه بالسيطرة على حساباتها المصرفية.

وعلّق وقتها حسين حبيب "والد حسام" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، وقال: "أنا قريب جدًا من شيرين عبدالوهاب لأنها تعتبرني بمثابة والدها الثاني، وبعد سماعي لهذه الأخبار اتصلت بحسام، فأكد لي أنه هو وشيرين متفرغين لعملهما الجديد بعد افتتاحهما ستوديو جديد وأنهما يستعدان لطرح أعمال جديدة مميزة".

وأضاف: "حسام رجل ابن ناس وأمين والناس عارفين أنه على خلق، وشيرين تعتبره بمثابة أبوها وأخوها وزوجها وكل شيء لها وهما (كابل) جميل جدًا".

وتابع: "إثارة الشائعات حولهما ورائها بعض الناس الذين كانوا يعملون معها وهو وكيل أعمالها السابق، وبعد زواجها من حسام اكتشفوا اختلاسات مالية كبيرة وحدثت مشاكل كبيرة وحسام خرج براءة منها وهو وراء انتشار هذه الأخبار".

اختتم: "حسام حساس جدًا بسبب علاقته مع شيرين ومن ضمن حساسيته أنه عرض عليه مبالغ طائلة لكي يغني معها في حفلات وبالتحديد أغنيته معها، ولكنه رفض لكي لا يشاع عنه أنه يستغل شهرتها".

وآنذاك، كتبت شيرين عبدالوهاب نافية عبر "تويتر": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

وفي تعليقها على سيطرة زوجها حسام حبيب على حسابها المصرفي، أكدت شيرين في مداخلة مع برنامج "mbc trending" أن علاقتها بزوجها لم تختلط أبدا بمعاملات مالية أو إدارية، لافتة إلى أن لديها من يقومون بإدارة أموالها، بينما "حسام" يساعدها فقط في الشأن الفني من خلال تلحين أو توزيع أغانيها.

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رسائل حب

في الأشهر الأخيرة، حرصت شيرين على توجيه عدة رسائل رومانسية علنية لزوجها حسام حبيب، وآخرها في 31 مايو الماضي، حيث نشرت صورة معه عبر "تويتر"، وعلّقت بمناسبة عيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت

أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي.. بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي".

تسجيل منسوب لوالده.. ورد الثنائي

الأيام الأخيرة الماضية، انتشر تسجيل صوتي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، يقول خلاله إن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وأدلى خلاله بتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام.

وتواصل "الخليج 365" مع حسين حبيب حما شيرين، وقال: "أي عاقل سيعرف أن هذا الكلام مُفبرك والمقصود به خراب البيوت".

قبل أن ترد شيرين من خلال مقطع صوتي لها نشرته عبر "تويتر"، "عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، أنا بخير، ومفيش أي نوع من الخطر عليا ولا على حياتي.. حسام جوزي إنسان من أنضف رجالة الدنيا، وإنسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسه، وميستاهلش كم القسوة ده منكم".

تابعت: "حسام حبيب ربنا حطه في طريقي في وقت أنا كنت فيه متكسرة ومتدمرة، هو بنالي شخصيتي وخلاني بقيت بعرف أتكلم ورجعلي لنفسي تاني الثقة.. حسام ربنا هو اللي بعتهولي، وربنا مش هيعملي حاجة وحشة، وحسام بيحبني أكتر من نفسه أنا وبناتي".

أضافت: "حسام حبيب من ساعة ما اتجوزني مستفدش بأي حاجة، ومعملش لنفسه أي حاجة.. حسام عايش معايا بس عشان يخاف عليّا وعلى عيالي من كل شيء".

استكملت: "مفيش أي حاجة من اللي اتقال ده خالص، حسام إنسان نقي ونضيف وربنا هو اللي بعتهولي.. في حاجات كتير أوي بس مش المفروض أرد عليها، ولكن حماتي اللي ربت راجل أخلاقه كده لازم تكون ست عظيمة، حسام راجل عظيم وأمه ست عظيمة، وبتمنى منكم تدعولنا بالذرية الصالحة".

واصلت: "مفيش أي توكيلات باسم حسام حبيب، والفيز بتاعتي مش معاه، وكل الكلام ده مش مظبوط، لأن أنا كلي كده بتاعته، فـ فيز إيه وتوكيلات إيه.. أنا جوزي راجل متأصل وابن ناس ومن عيلة محترمة أوي أوي، ومقبلش أن حد يتكلم عنه كده لا هو ولا أمه".

استطردت: "حسام حبيب راجل مفيش منه خلاص، والناس اللي زيّه مبقوش موجودين.. وبالعقل كده، إحنا بقالنا 4 سنين متجوزين، لو كان فعلا راجل عايز يستفيد مني كان عمل حتى غنوة سينجل لنفسه، الناس لازم يبقى عندها عقل وتشوف".

أوضحت: "حسام حبيب راجل صايني وصاين عيالي، وكل الناس بتتخانق وتختلف، لكن هو بيحبني أكتر من نفسه.. أنا ربنا مديني قلب، وحاسة أنه بيحبني، وحاسة معاه بالأمان".

اختتمت: "حسام حبيب مضرنيش، حسام بالعكس فادني، وكفاية أنه طلع من حياتي كل الناس اللي كانت بتستغلني بجد.. حسام طلع كل الثعابين اللي كانت في حياتي وبتستغلني والحاجات الفاسدة".

أيضا، حرص حسام حبيب، على أن يرد على التسجيل المنسوب لوالده حسين حبيب، حول علاقته بزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، والذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وظهر حسام، في بداية فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بصحبة شيرين وابنتها وتُقبله الزوجة، ويقول: "أقرب الناس لينا زقوا ناس علينا تانية للأسف قريبين مننا برضو، والناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة ومش فاهمة حقوقها".

أضاف: "شيرين عندها شركة بتدير أعمالها أنا مليش علاقة بيها، والناس كلها في السوق عارفين الكلام ده، شيرين أقدم مني وأنجح مني، شيرين مش محتاجة حد يقولها اعملي إيه ومتعمليش إيه، أنا اتجوزتها وهي شيرين عبد الوهاب أنجح مطربة في الوطن العربي".

تابع: "حنفية شيرين اتقفلت على ناس وهما اللي عملوا الحاجات دي، أنا وشيرين ربنا اختارنا لبعض، ومعتدقش إن إنسان مش سوي ممكن يفرقنا عن بعض، أيا كان درجة قرابته ليّا".

استكمل: "أنا مش همشي ورا إن الإنسان ده بينكر ولا لأ ولا صوته ولا مش صوته، أنا مبقاش عندي ثقة في الناس اللي حواليا، والشخص ده مش أول مرة يؤذيني، ولحد دلوقتي بنتعامل بمنتهى الأدب، وحسبي الله ونعم الوكيل، بس ده مش معناه ضعف، وأنا قادر جدا أجيب حقي بالقانون أيا كان من مين".

اختتم: "أمي اللي جت سيرتها عندي غالية جدا، أنا أمي والراجل اللي خلفني منفصلين من 30 سنة، وأمي هي اللي ربتني وعلمتني وكانت دايما تقولي اسأل عليه ووده مهما آذاك، لكن لما الأذى يوصل لكده فكفاية أوي، وربنا هيجيبلنا حقنا".

ووجه حبيب الشكر للكابتن إبراهيم سعيد، قائلا: "بشكرك أنت بـ100 راجل، وفعلا عندك حق مالهم بتوع الصنايع، دول أنضف وأرجل ناس وولاد بلد"، وأيضا شكر الإعلامي عمرو أديب والإعلامية بسمة وهبة على دعمهما.

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يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.

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