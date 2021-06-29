فن ومشاهير

إسلام غالي يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد المطرب الشاب إسلام غالي، مع أميرة محروس وشركة "فري ميوزك" على توليها توزيع ألبومه الغنائي الجديد كـ"ديچيتال" وطرحه أيضًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويعمل إسلام، حاليًا على قدم وساق في ستوديو مهندس الصوت أمير محروس، للانتهاء من كافة تفاصيل ألبومه الغنائي استعداداً لطرحه الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن إسلام، يتعاون في ألبومه الغنائي الجديد مع أبرز شعراء وملحنين وموزعين مصر والوطن العربي، بينهم: مدين، تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، نادر عبدالله، أحمد ابراهيم، نادر نور، أحمد عبدالسلام، محمد عاطف، أحمد الجندي، ويحيى يوسف.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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