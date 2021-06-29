وفاة الملياردير المصري أنسي ساويرس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

أفاد رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة في مصر، شريف دوس، بوفاة رجل الأعمال، أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، وأشار دوس لصحيفة “الوطن” إلى أن “أنسى ساويرس توفي بعد رحلة طويلة وصراع مع المرض، عن عمر ناهز 91 عاما”.

ولد أنسي ساويرس، في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة “أوراسكوم”.

بدأ الراحل حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها “أنسي ولمعي”، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا، وبقي أنسي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات، قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينات.

أسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة “أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة”، التي أصبحت فيما بعد تسمى “أوراسكوم للصناعات الإنشائية”، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر والهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وأنسي ساويرس متزوج من يسرية لوزة، وله ثلاثة أولاد، نجيب، سميح، ناصف، الذين يقودون مختلف شركات المجموعة، وذلك بحسب “اليوم السابع”.